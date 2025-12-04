De Zerbi: "Rabiot un campione. Hojbjerg alla Juventus? Non credo si muova"

Nel corso della sua intervista rilasciata a Sportitalia, Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato anche della possibilità che Pierre-Emile Højbjerg si trasferisca alla Juventus a gennaio: "È un mio fedelissimo. Vice-capitano, è il giocatore con più personalità e carisma. Non credo si muova".

Avete ceduto Rabiot al Milan in estate.

"È un campione, è un bravissimo ragazzo e professionista esemplare. C’è stato un problema, ci sono delle regole e lì la situazione è degenerata. Come calciatore è difficilmente sostituibile".

Andrebbe mai in Arabia Saudita ad allenare? Che ne pensa di chi ha scelto di ripartire da un calcio più ricco, ma meno competitivo?

"C’è tempo per tutto. Non critico quelli che lo fanno, dietro le decisioni ci sono dei motivi. Spero di rimanere tanti anni a Marsiglia, lì il calcio sta crescendo. Il campionato italiano lo seguo sempre, magari in futuro… Speriamo di andare al Mondiale, sarei contento per Gattuso e Buffon".

Raspadori non sta trovando lo spazio che ci si immaginava all'Atletico Madrid.

"È uno di quelli su cui ho investito molto, l’ho fatto capitano a 18 anni. È un testardo per imporsi ovunque, è stato decisivo per gli Scudetti del Napoli. A Madrid ha avuto un’occasione importante".

