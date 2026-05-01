Pisa-Lecce, le probabili formazioni: Hiljemark si gioca la salvezza con Durosinmi dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Lecce (Venerdì 1 maggio, ore 20.45, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Pisa

La sfida della Cetilar Arena contro il Lecce potrebbe risultare decisiva per il destino del Pisa, e Hiljemark sembra orientato a riproporre il 3-5-2. Tra i pali ci sarà ancora Semper, mentre in difesa dovrebbero essere confermati Calabresi, Caracciolo e Bozhinov, con il bulgaro favorito su Canestrelli per completare il terzetto. Sulle fasce resta aperto il ballottaggio tra Toure e Leris, con il tedesco avanti temporaneamente nelle gerarchie, mentre a sinistra è certa la presenza di Angori. In mezzo al campo, accanto all’intoccabile Aebischer, dovrebbero agire Akinsanmiro e Hojholt. In attacco, al fianco di Moreo, è Durosinmi il principale indiziato per partire dal primo minuto, in vantaggio su Meister e Stojilkovic per guidare l’offensiva nerazzurra. (da Pisa, Davide Caruso)

Come arriva il Lecce

Seconda trasferta consecutiva per il Lecce, che dopo il pari di Verona aprirà la giornata di campionato sul campo del Pisa. Mancheranno gli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil, mentre rientra Tiago Gabriel dopo aver scontato un turno di squalifica. Eusebio Di Francesco dovrà valutare le condizioni di Veiga e Pierotti, che si sono allenati parzialmente in gruppo nella rifinitura della vigilia. Entrambi, tuttavia, dovrebbero recuperare. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà capitan Falcone in porta, con la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa spazio per Ramadani e Coulibaly, con Gandelman trequartista. Sul fronte d’attacco, a sinistra ci sarà Banda mentre a destra può recuperare Pierotti. Se l’argentino non dovesse farcela, al suo posto ci sarà N’Dri. Al centro del tridente, Cheddira è in vantaggio su Stulic per una maglia da titolare. (da Lecce, Pierpaolo Verri)