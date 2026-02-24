Dal fiorentino Carlo Conti, alle popolarissime Napoli e Roma: per chi si tifa a Sanremo?
Se c'è una cosa che in Italia probabilmente fa discutere più del calcio, delle polemiche arbitrali e del Var, quello è Sanremo. Ha inizio questa sera la 76^ edizione del Festival della canzone italiana. Dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti ai co-conduttori, passando per i cantanti in gara, la fede calcistica dei protagonisti accompagnerà i protagonisti all'Ariston.
Lo scettro di squadra più tifata appartiene al Napoli, che viene sostenuto da otto cantanti in gara. Sono tifosi azzurri Aka 7even e LDA, figlio di Gigi D'Alessio, così come Sal Da Vinci, Arisa, Samurai Jay, Luchè, Ermal Meta e Serena Brancale, la quale ha pure cantato prima di una gara dei partenopei contro il Milan.
Ben rappresentata è anche la Roma con 7 sostenitori. Sono tifosi giallorossi i co-conduttori Pilar Fogliati e il comico Lillo, mentre l'attore turco Can Yaman pur essendo tifoso del Besiktas ha detto di simpatizzare la formazione di Gasperini. Tra i cantanti, invece, a tifare Roma sono Mara Sattei, Fulminacci, Leo Gassmann e Eddie Brook. Questi ultimi due, negli giorni scorsi, hanno anche ammesso di essere disposti a sacrificare la propria vittoria a Sanremo pur di vedere la propria squadra del cuore trionfare in campionato.
L'ultimo gradino del podio, infine, se lo aggiudica il Milan con 4 supporters: la conduttrice Laura Pausini e i cantanti Fedez, Elettra Lamborghini e Malika Ayane. Medaglia di legno per la Fiorentina, che pur ha il tifoso 'più importante', il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, oltre ai cantanti Marco Masini e Raf.
L'Inter va verso il trionfo in campionato ma non nella classifica delle squadre maggiormente gradite nel dietro le quinte dell'Ariston. A tifare i nerazzurri sono Francesco Renga e il figlio di Gianni Morandi Tredici Pietro, che negli scorsi giorni ha raccontato di simpatizzare anche il Bologna. Achille Lauro e Tommaso Paradiso, invece, sono entrambi grandissimi supporters della Lazio.
A sorpresa, poca popolarità per la Juventus, simpatizzata dalla sola Patty Pravo, le stesse preferenze raccolte dal Messina con Nino Frassica e dal Livorno con Enrico Nigiotti.
Questa la fede calcistica dei cantanti in gara;
Fiorentina
Carlo Conti - conduttore
Marco Masini - cantante
Raf - cantante
Inter
Francesco Renga - cantante
Tredici Pietro - cantante (e Bologna)
Juventus
Patty Pravo - cantante
Lazio
Achille Lauro - coconduttore
Tommaso Paradiso - cantante
Livorno
Enrico Nigiotti - cantante
Milan
Laura Pausini - conduttrice
Elettra Lamborghini - cantante
Fedez - cantante
Malika Ayane - cantante
Messina
Nino Frassica - coconduttore
Napoli
Aka 7even - cantante
Arisa - cantante
Ermal Meta - cantante
LDA - cantante
Luchè - cantante
Sal Da Vinci - cantante
Samurai Jay - cantante
Serena Brancale - cantante
Roma
Can Yaman - coconduttore (tifa Besiktas ma simpatizza la Roma in Italia)
Lillo - coconduttore
Pilar Fogliati - coconduttrice
Eddie Brook - cantante
Fulminacci - cantante
Leo Gassmann - cantante
Mara Sattei - cantante
