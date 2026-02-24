Dal fiorentino Carlo Conti, alle popolarissime Napoli e Roma: per chi si tifa a Sanremo?

Se c'è una cosa che in Italia probabilmente fa discutere più del calcio, delle polemiche arbitrali e del Var, quello è Sanremo. Ha inizio questa sera la 76^ edizione del Festival della canzone italiana. Dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti ai co-conduttori, passando per i cantanti in gara, la fede calcistica dei protagonisti accompagnerà i protagonisti all'Ariston.

Lo scettro di squadra più tifata appartiene al Napoli, che viene sostenuto da otto cantanti in gara. Sono tifosi azzurri Aka 7even e LDA, figlio di Gigi D'Alessio, così come Sal Da Vinci, Arisa, Samurai Jay, Luchè, Ermal Meta e Serena Brancale, la quale ha pure cantato prima di una gara dei partenopei contro il Milan.

Ben rappresentata è anche la Roma con 7 sostenitori. Sono tifosi giallorossi i co-conduttori Pilar Fogliati e il comico Lillo, mentre l'attore turco Can Yaman pur essendo tifoso del Besiktas ha detto di simpatizzare la formazione di Gasperini. Tra i cantanti, invece, a tifare Roma sono Mara Sattei, Fulminacci, Leo Gassmann e Eddie Brook. Questi ultimi due, negli giorni scorsi, hanno anche ammesso di essere disposti a sacrificare la propria vittoria a Sanremo pur di vedere la propria squadra del cuore trionfare in campionato.

L'ultimo gradino del podio, infine, se lo aggiudica il Milan con 4 supporters: la conduttrice Laura Pausini e i cantanti Fedez, Elettra Lamborghini e Malika Ayane. Medaglia di legno per la Fiorentina, che pur ha il tifoso 'più importante', il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, oltre ai cantanti Marco Masini e Raf.

L'Inter va verso il trionfo in campionato ma non nella classifica delle squadre maggiormente gradite nel dietro le quinte dell'Ariston. A tifare i nerazzurri sono Francesco Renga e il figlio di Gianni Morandi Tredici Pietro, che negli scorsi giorni ha raccontato di simpatizzare anche il Bologna. Achille Lauro e Tommaso Paradiso, invece, sono entrambi grandissimi supporters della Lazio.

A sorpresa, poca popolarità per la Juventus, simpatizzata dalla sola Patty Pravo, le stesse preferenze raccolte dal Messina con Nino Frassica e dal Livorno con Enrico Nigiotti.

Questa la fede calcistica dei cantanti in gara;

Fiorentina

Carlo Conti - conduttore

Marco Masini - cantante

Raf - cantante

Inter

Francesco Renga - cantante

Tredici Pietro - cantante (e Bologna)

Juventus

Patty Pravo - cantante

Lazio

Achille Lauro - coconduttore

Tommaso Paradiso - cantante

Livorno

Enrico Nigiotti - cantante

Milan

Laura Pausini - conduttrice

Elettra Lamborghini - cantante

Fedez - cantante

Malika Ayane - cantante

Messina

Nino Frassica - coconduttore

Napoli

Aka 7even - cantante

Arisa - cantante

Ermal Meta - cantante

LDA - cantante

Luchè - cantante

Sal Da Vinci - cantante

Samurai Jay - cantante

Serena Brancale - cantante

Roma

Can Yaman - coconduttore (tifa Besiktas ma simpatizza la Roma in Italia)

Lillo - coconduttore

Pilar Fogliati - coconduttrice

Eddie Brook - cantante

Fulminacci - cantante

Leo Gassmann - cantante

Mara Sattei - cantante