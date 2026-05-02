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City, Stones via dopo 10 anni. Guardiola: "Il migliore in finale di Champions contro l'Inter"

City, Stones via dopo 10 anni. Guardiola: "Il migliore in finale di Champions contro l'Inter"TUTTO mercato WEB
© foto di Imago/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:18Calcio estero
Yvonne Alessandro

John Stones lascia il Manchester City dopo 10 anni. Il difensore inglese, 31 anni, ha annunciato questa settimana che saluterà al termine della stagione, dopo 6 Premier League vinte e la prima Champions League della storia del club inglese ai danni dell'Inter. Per l'occasione Pep Guardiola, allenatore degli sky blues alle prese con il testa a testa in campionato, ha speso delle parole al miele per il centrale inglese: "È stato di gran lunga il miglior giocatore nella finale di Istanbul", ha esordito.

"Questo dimostra la sua enorme personalità. Come per Bernardo Silva, è un pezzo di noi che se ne va. Il suo contributo è stato immenso. È una persona incredibile, dentro e fuori dal campo. È stato uno dei miei primi acquisti". E ha raccontato un aneddoto: "Ricordo il primo incontro a Londra, a casa di mio fratello. Era giovane, e ci sono pochissimi giocatori in grado di capire davvero ciò che noi, come club, abbiamo costruito insieme in questo periodo".

"Nella finale di Champions League a Istanbul è stato indiscutibilmente il migliore in campo. Ha una grande personalità e ora che si sente in forma, spero possa ritrovare il ritmo fisico per essere pronto. È una persona eccezionale, sotto ogni punto di vista", ha ammesso. Poi ha aggiornato sulle condizioni di Rodri, regista spagnolo e faro del centrocampo del City: "Rodri sta migliorando. Non si è ancora allenato con noi, vedremo nei prossimi giorni. Everton? Sono sempre fiducioso".

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