City, Stones via dopo 10 anni. Guardiola: "Il migliore in finale di Champions contro l'Inter"

John Stones lascia il Manchester City dopo 10 anni. Il difensore inglese, 31 anni, ha annunciato questa settimana che saluterà al termine della stagione, dopo 6 Premier League vinte e la prima Champions League della storia del club inglese ai danni dell'Inter. Per l'occasione Pep Guardiola, allenatore degli sky blues alle prese con il testa a testa in campionato, ha speso delle parole al miele per il centrale inglese: "È stato di gran lunga il miglior giocatore nella finale di Istanbul", ha esordito.

"Questo dimostra la sua enorme personalità. Come per Bernardo Silva, è un pezzo di noi che se ne va. Il suo contributo è stato immenso. È una persona incredibile, dentro e fuori dal campo. È stato uno dei miei primi acquisti". E ha raccontato un aneddoto: "Ricordo il primo incontro a Londra, a casa di mio fratello. Era giovane, e ci sono pochissimi giocatori in grado di capire davvero ciò che noi, come club, abbiamo costruito insieme in questo periodo".

"Nella finale di Champions League a Istanbul è stato indiscutibilmente il migliore in campo. Ha una grande personalità e ora che si sente in forma, spero possa ritrovare il ritmo fisico per essere pronto. È una persona eccezionale, sotto ogni punto di vista", ha ammesso. Poi ha aggiornato sulle condizioni di Rodri, regista spagnolo e faro del centrocampo del City: "Rodri sta migliorando. Non si è ancora allenato con noi, vedremo nei prossimi giorni. Everton? Sono sempre fiducioso".