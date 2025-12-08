Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Chivu: "Salah? Problemi loro. Su Akanji vediamo domani, a destra gioco io"

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 14:25Serie A
Ivan Cardia

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter che domani ospiterà il Liverpool in Champions League, ha presentato la gara ai microfoni di Sky Sport: “È il Liverpool, una delle squadre più titolate al mondo e con grandi ambizioni. Ha appena vinto la Premier, ha avuto un inizio di stagione buono e poi un calo: sono momenti di una stagione, ma per quello che rappresentano e per la loro rosa, hanno giocatori in grado di capire i momenti e farsi trovare pronti quando si alza il livello. E domani è una partita di quelle che contano”.

Quanto perde il Liverpool senza Salah? 
“Non parlo mai dei problemi di altre squadre, abbiamo anche noi i nostri problemi e le vostre domande. Ovvio che Momo è un giocatore importante a livello mondiale, è risaputo, ma sono problemi loro e che non riguardano noi”.

Il vostro momento è positivo. 
“Viene dato dalla partita che devi affrontare, non è l’ultima che hai fatto ma la prossima a determinare se sei in forma o no. Noi veniamo da un momento buono, abbiamo fiducia e stiamo cercando di alzare il livello, visto che siamo già a dicembre”.

È un test? Manca una vittoria con una big…
“Non abbiamo bisogno di certificati, ma di continuità e di punti, di cose che ci permettano di essere competitivi quando arriveremo al dubbio”.

Akanji come sta?
“Non lo so, vedremo domani. Oggi non stava bene e l’abbiamo mandato a casa”.

A destra?
“Giocherà Chivu”.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
