Serie B, il Modena vola sull'asse Massolin-Mendes: 1-0 al Catanzaro all'intervallo
Nonostante l'assenza del bomber Gliozzi, fermato dalla febbre poco prima del match, il Modena continua a volare. Contro il Cantanzaro infatti gli emiliani chiudono in vantaggio la prima frazione sull'asse della coppia offensiva, inedita, formata dal giovane Massolin e da Pedro Mendes. Poco dopo la mezzora infatti un angolo del francese viene trasformato dal centravanti portoghese nel gol dell'1-0 con cui si chiude il primo tempo del Braglia.
Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Lunedì 8 dicembre
Modena-Catanzaro 1-0
31’ Pedro Mendes
Ore 15:00
Avellino-Venezia
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana
Monza-SudTirol
Padova-Cesena
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
