Avellino-Venezia, le formazioni ufficiali: c'è Palumbo sulla trequarti. Adorante dal 1°

Alla fine il tecnico Biancolino ha scelto Palumbo come trequartista alle spalle del duo Biasci-Tutino per l'attacco dell'Avellino. In mezzo al campo spazio a Kumi e Sounas al fianco di Palmiero, mentre in difesa Fontanarosa sarà il terzino sinistro con Enrici e Simic in mezzo davanti a Daffara ancora preferito a Iannarilli. Nel Venezia nessuna sorpresa con Adorante in coppia con Yeboah in avanti e Kike Perez mezzala d'inserimento al fianco di Busio e Doumbia. In difesa c'è Sidibe come centrale di sinistra.

Queste le formazioni ufficiali:

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Enrici, Simic, Fontanarosa; Kumi, Palmiero, Sounas; Palumbo; Biasci, Tutino. A disposizione: Iannarilli, Cagnano, Marchisano, Cancellotti, Manzi, Gyabuaa, Besaggio, Patierno, Russo, Crespi, Lescano, Panico. Allenatore Raffaele Biancolino

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sidibe; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Bjarkason; Yeboah, Adorante. A disposizione: Minelli, Grandi, Korac, Haps, Fila, Venturi, Sagrado, Compagnon, Lella, El Haddad, Duncan, Casas. Allenatore Giovanni Stroppa