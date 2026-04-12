Bologna, Freuler pensa all'Aston Villa: "Che sarà sarà. Andiamo lì a provarci"
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Remo Freuler, centrocampista del Bologna che ha aperto le marcature nel 2-0 sul Lecce, ha parlato a Sky Sport in vista del ritorno di Europa League con l’Aston Villa, dopo il 3-1 all’andata: “Quello che succede succede, prima era 50-50 e ora andremo lì con due gol di svantaggio. Dobbiamo andare lì e fare il nostro calcio”.
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