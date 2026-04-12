Orsolini il più sfortunato del campionato. Lui e Bernardeschi dopo Zaniolo: quanti rimpianti azzurri

E sono sei. Riccardo Orsolini si è rifatto nel finale di Bologna-Lecce, fissando il risultato sul definitivo 2-0. La traversa colpita nel primo tempo, che ha poi comunque portato al gol di Remo Freuler con il tap-in dell'ex Atalanta, certifica però lo status del fantasista rossoblù come giocatore più sfortunato del campionato italiano.

Con la traversa di oggi, infatti, salgono a sei i legni colpiti da Orsolini nel corso di questa stagione in Serie A. Staccato lo juventino Kenan Yildiz, a quota cinque, mentre completa il podio l’interista Henrikh Mkhitaryan, con quattro legni compiti nel campionato in corso di svolgimento.

Il turno in corso di svolgimento, peraltro, sembra perfetto per aumentare i rimpianti azzurri dopo le convocazioni dell’ormai ex ct Gennaro Gattuso e i successivi playoff persi dalla Nazionale con la Bosnia ed Erzegovina. Se ieri Nicolò Zaniolo ha brillato in Udinese-Milan, proprio Orsolini - decisivo in entrambe le reti - ha rubato la scena in Bologna-Lecce. E non solo: la rete del definitivo 2-0 è infatti arrivata su assist di Federico Bernardeschi, altro grande escluso azzurro nella strada - mancata - verso il Mondiale. Meno male che c’è Domenico Berardi, espulso per la rissa nel tunnel nella sfida tra il suo Sassuolo e il Genoa.