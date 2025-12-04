Atalanta, domani accertamenti per Sulemana. Si rivede sul campo Bakker
Aggiornamenti da casa Atalanta. Kamaldeen Sulemana, uscito dolorante dalla gara di Coppa Italia con il Genoa, si sottoporrà ad accertamenti, e nella giornata di oggi ha svolto terapie.
Torna invece al lavorare sul campo, in maniera individuale, Mitchell Bakker, che nel precampionato è andato sotto i ferri dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro rimediato a fine luglio.
