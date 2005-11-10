La serata di Nations League: Francia prima, Svezia in fuga. Montenegro primo in Lega C
Pierpaolo Matrone
Si completa il quadro della quarta giornata di Nations League, con classifiche che iniziano a delinearsi in vista della fase decisiva. In Lega A, Gruppo 1, la Francia di Zinedine Zidane consolida il primato grazie al 4-1 in rimonta sul Belgio: Lukebakio porta avanti gli ospiti, poi Doué, Cherki e la doppietta di Olise ribaltano tutto nel finale. Alle spalle dei Bleus resta l'Italia, che batte la Turchia e sale a 7 punti, mantenendosi a tre lunghezze dalla vetta. Il Belgio rimane fermo a 6, mentre i turchi sono ultimi ancora a quota zero.
Lega B: Svezia davanti alla Bosnia, equilibrio tra Irlanda del Nord e Ungheria
Nel Gruppo 4 di Lega B continua la corsa della Svezia, vittoriosa 1-0 in Romania grazie a Gyokeres e prima con 10 punti. La Bosnia resta però in scia a quota 8 dopo l'1-0 sulla Polonia deciso da Basic all'84'. Polacchi terzi con 4 punti e Romania ancora ferma a zero. Nel Gruppo 2, invece, l'Irlanda del Nord conserva la vetta nonostante lo 0-0 contro la Georgia: 8 punti per i nordirlandesi, uno in più dell'Ungheria. I magiari salgono infatti a 7 grazie al rocambolesco 2-1 in Ucraina: dopo il pareggio di Yaremchuk all'84', Csinger firma appena un minuto più tardi il gol decisivo. Ucraina a 4, Georgia ultima a 2.
Lega C: Montenegro imbattuto in vetta, Cipro resta a tre punti
Nel Gruppo 2 di Lega C il Montenegro mantiene il comando con 10 punti dopo lo 0-0 contro l'Armenia. A inseguire c'è Cipro, che sale a quota 7 grazie al 2-1 in rimonta sulla Lettonia: Daskevics sblocca il risultato per gli ospiti, Kosti pareggia al 70' ed Edwards completa la rimonta al 94'. L'Armenia, dopo il punto conquistato contro la capolista, raggiunge quota 4, mentre la Lettonia resta sul fondo con un solo punto. A due giornate dalla conclusione, dunque, Montenegro e Cipro restano pienamente in corsa per il primo posto.