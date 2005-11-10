11 gol in 45 minuti. 0-0 all'intervallo, finisce 5-6: in Svezia la partita più pazza

Una sfida decisamente pazza quella andata in scena nella prima serie svedese, fra Aik Solna e Brommapojkarna. La partita è terminata 5-6, nonostante le due squadre fossero andate negli spogliatoi sullo 0-0. Il secondo tempo però è ripartito con un ritmo di gol decisamente differente. Al 76' l'Aik si è ritrovato sotto di 4 gol, sull'1-5 sotto i colpi di Strand, Odefalk, Korochkin e la doppietta di Sever.

L'Aik ha trovato la forza di rimontare con il gol del 5-5 arrivato addirittura al 98' a firma di Hove. Finita? No, un minuto dopo il Brommapojkarna ha siglato il gol del definitivo e pazzo 5-6 con con Mads Hansen.