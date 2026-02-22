Roma, Svilar: "Tutto inizia da una difesa solida, il nostro obiettivo è la Champions"
TUTTO mercato WEB
Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Cremonese valido per la 26^ giornata di Serie A.
Siete ancora la miglior difesa: quanto è importante tenersi stretti questo piccolo traguardo.
"E' importantissimo, anche per la classifica. Tutto inizia da una difesa solida".
Come vi trasmette Gasperini la fame per raggiungere la Champions?
"Ci sta trasmettendo la fame da inizio stagione per raggiungere certi obiettivi. Il più grande obiettivo nostro è la Champions e ci stiamo provando ogni partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Serie A
Serie B
Avellino, primo mattoncino sulla salvezza: l’era Ballardini parte con un pareggio, 1-1 a Reggio Emilia
Serie C
Serie C, 28ª giornata: ribaltoni Ospitaletto e U. Brescia, ok Carpi e Crotone. La classifica dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile