Roma, Svilar: "Tutto inizia da una difesa solida, il nostro obiettivo è la Champions"

Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Cremonese valido per la 26^ giornata di Serie A.

Siete ancora la miglior difesa: quanto è importante tenersi stretti questo piccolo traguardo.

"E' importantissimo, anche per la classifica. Tutto inizia da una difesa solida".

Come vi trasmette Gasperini la fame per raggiungere la Champions?

"Ci sta trasmettendo la fame da inizio stagione per raggiungere certi obiettivi. Il più grande obiettivo nostro è la Champions e ci stiamo provando ogni partita".