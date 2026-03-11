Svilar e il messaggio di sostegno per Kinsky: "Ho avuto la stessa situazione otto anni fa"

Vigilia di Europa League per la Roma, attesa domani dall'andata degli ottavi di finale contro il Bologna al Dall'Ara, con il portiere Mile Svilar che ha Sky Sport inizia a parlare commentando il messaggio di sostegno inviato al portiere Kinsky dopo la sfortunatissima serata avuta ieri sera dal portiere del Tottenham in Champions contro l'Atletico Madrid: "Ho avuto la stessa situazione otto anni fa, anch'io ho fatto un errore al debutto in Champions League, poi ci sono passato sopra dopo qualche anno. Mi dispiace per lui, ma l'ho visto giocare tante volte e secondo me sarà un grandissimo portiere. Questa cosa lo aiuterà a diventarlo".

Che momento è per la Roma? Adesso avete subito 5 gol nelle ultime due partite. "Può succedere in una stagione lunga. Dall'altra parte stiamo facendo anche più gol, quindi possiamo concentrarci anche su questa cosa. Poi la nostra difesa è stata solida da tanto tempo, quindi tornerà a essere così".

Cosa è cambiato con Gasperini nel tuo ruolo rispetto a Ranieri? "Gli piace un gioco più diretto, senza troppi passaggi da dietro senza essere concreti: palla in avanti e ce la giochiamo là perché abbiamo la qualità per farlo".

La parata su Malinovskyi in Genoa-Roma? "Bella parata, peccato non sia servita per il risultato (la Roma ha perso 2-1, ndr). La gloria personale è poca nei portieri perché una parata così viene un po' dimenticata quando c'è un risultato negativo, mi piacerebbe di più non fare queste parate e vincere le partite 5-4 fino a fine stagione".