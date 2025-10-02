Svizzera, i convocati per le gare di qualificazione al Mondiale: ci sono tre "italiani"
Attraverso i propri canali ufficiali, la Nazionale svizzera ha reso noti i 24 convocati scelti dal ct Murat Yakin per le sfide di qualificazione al Mondiale del 2026 in programma il 10 ottobre a domicilio contro la Svezia e il 13 ottobre, sempre fuori casa contro la Slovenia. Questa la lista completa:
Portieri: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).
Difensori: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Francoforte), Adrian Bajrami (Lucerna), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaques (Stoccarda), Miro Muheim (Amburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Isaac Schmidt (Werder Brema), Silvan Widmer (Mainz).
Centrocampisti: Remo Freuler (Bologna), Johan Manzambi (Friburgo), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Fabian Rider (Augsburg), Vincent Sierro (Al Shabab), Simon Sohm (Fiorentina), Granit Xhaka (Sunderland).
Attaccanti: Breel Embolo (Rennes), Djibril Sow (Siviglia), Ruben Vargas (Siviglia), Andi Zaqiri (Widzew Lodz), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf).
Questa la classifica del Gruppo B dopo 2 giornate:
Svizzera - 6 punti
Kosovo - 3 punti
Svezia - 1 punto
Slovenia - 1 punto
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli