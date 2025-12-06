Inter, Akanji: "Abbiamo dimostrato di essere tutti uguali. Liverpool? Non ho motivazioni extra"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro e ha commentato così il 4-0 contro il Como di Cesc Fabregas, squadra rivelazione del campionato di Serie A: "Non parlo di partita perfetta perché non lo dico mai, si può sempre migliorare. Credo che abbiamo fatto molto bene e abbiamo portato a casa un buon risultato. Siamo tutti importanti, sia chi parte dall’inizio che chi entra dalla panchina. Oggi abbiamo dimostrato che siamo tutti uguali”.

Per lei sfidare il Liverpool è qualcosa di speciale vista la rivalità che c'è con il Manchester City?

"Non ho motivazioni extra, vogliamo fare bene perché è una partita importante. Ho giocato tante volte contro di loro, sono felice di affrontarli di nuovo".

La sua pagella

Akanji 6,5 - Partita praticamente perfetta dello svizzero, aggressivo al punto giusto e sempre concentratissimo. Dopo una vita con Guardiola anche impostare non è un problema. Sul cross di Jesus Rodriguez si perde Douvikas in area piccola e solo l'imprecisione del centravanti lo salva, ma nemmeno questo macchia la sua gara.