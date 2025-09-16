TMW Tacchinardi sulla risata di Thuram: "Non facciamone un caso, ma io non lo avrei fatto"

L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche delle polemiche che ci sono state in merito alle risate fra fratelli durante Juventus-Inter, con protagonisti Marcus Thuram ed il fratello Khephren.

Questa la sua opinione a smorzare i toni sulla questione: "Penso che si sia parlato tanto di Marcus Thuram. Per come sono fatto io non riuscirei mai a ridere così sul 4-3 per l'avversario, nemmeno con il fratello. Sono partite di grande tensione, ma ognuno la vive come si sente. Per noi è una cosa un po' forte. Poi abbiamo capito che ha detto: 'Dai, dì che hai fatto fallo'. Ma personalmente è un gesto che io non avrei potuto fare, perché quando gioco non c'è nessuno per me. Lui vive la partita alla sua maniera come giusto che sia: non bisogna farne un caso, perché in campo è un giocatore straordinario. In campo è un fenomeno e quello è l'importante".

Paragonare Yildiz a Del Piero è una esagerazione?

"Non è una esagerazione. Ha fatto un passo in avanti pazzesco negli ultimi 5 mesi. Ci sono pochi giocatori che alla sua età siano migliorati come lui. Un ragazzo perbene, umile, che non sente pressione, che ha tanta qualità e che è decisivo. Mi auguro diventi il nuovo Del Piero, la strada è tracciata. La società è giusta per lui, è in un ambiente sano e cazzuto, che vuole tornare ad essere ossessionato dalla vittoria. Solo con l'ossessione si può fare qualcosa in più. Ha la fortuna di essere alla Juve dove può fare qualcosa di straordinario, così come la Juve è fortunata ad avere lui".

Adzic può essere il miglior "acquisto" della Juventus?

"Un giocatore importante, con qualità e coraggio. Il tiro che fa da 35 metri dimostra la sua personalità che serve alla Juventus. Può essere un grande acquisto, un po' inaspettato, questo gol gli darà un boost di autostima e convinzione in più".