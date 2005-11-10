I talenti della Serie B: i giocatori dell'Hellas Verona che possono arrivare in Serie A

I giovani dell'Hellas Verona da seguire in prospettiva Serie A sono due: Salvatore Cerbone, esterno sinistro classe 2007, e Andrea Le Borgne, mediano classe 2006. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Salvatore Cerbone

Nato il: 22 ottobre 2007

Luogo di nascita: Napoli

Ruolo: esterno sinistro

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Gol realizzati: 2 in Serie B

Profilo - Nel giro di dodici mesi l'orizzonte professionale del giovane talento napoletano si è completamente ribaltato. Da svincolato dopo l'avventura nelle giovanili dell'Ascoli a acquisto rivelazione dell'Hellas Verona appena retrocesso in Serie B ma con ambizioni di una immediata risalita. Nel mezzo una stagione da sorpresa a Casarano in Serie C. Ala sinistra che gioca a piede invertito (destro naturale) il ragazzo napoletano ha dimostrato buonissime capacità nel dribbling e nelle progressioni palla al piede. Cerca sempre la giocata per accentrarsi e cercare la via del gol. Nel recente passato ha detto di ispirarsi a Kenan Yıldız.

Andrea Le Borgne

Nato il: 27 luglio 2006

Luogo di nascita: Neuilly-sur-Seine (Francia)

Ruolo: mediano

Partite disputate in stagione: 6 (5 in Serie B e 1 in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Como

Profilo - Cresciuto nelle giovanili del Nizza è arrivato in Italia grazie allo scouting del Como degli ultimi anni. Dopo qualche apparizione in Primavera a gennaio è stato mandato in prestito ad Avellino per assaporare il calcio di Serie B. In estate ecco l'opportunità, ancora in prestito, con l'Hellas. Mediano dalla struttura fisica importante (189 cm di altezza) ha mostrato buone doti nella gestione dei tempi di gioco e nella fase di non possesso. Da mezzala con la maturità potrebbe anche scoprirsi un buon centrocampista box-to-box.