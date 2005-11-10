I talenti della Serie B: i giocatori del Vicenza che possono arrivare in Serie A

Due i profili più interessanti in casa Vicenza: si tratta dell’esterno Alessandro Pietrelli e dell’attaccante Filippo Alessio. Nelle schede che seguono ripercorriamo caratteristiche, numeri e percorso dei due talenti di Serie B che possono diventare protagonisti nella massima serie. Ecco chi sono e perché vale la pena seguirli.

Alessandro Pietrelli

Nato il: 05/01/2003

Luogo di nascita: Bologna

Ruolo: esterno destro

Partite: 5 (quattro in campionato, una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Juventus

Il profilo – Cresciuto nel vivaio del Bologna, lo lascia nel 2022 per approdare alla Feralpisalò in Serie C dove fin da subito si ritaglia uno spazio da subentrante nella stagione che porta alla storica promozione in Serie B. Le sue prestazioni con la maglia del club bresciano attirano l’attenzione della Juventus che lo prende per rinforzare la Next Gen prima di mandarlo a giocare prima al Venezia (dove trova poco spazio) e ora Vicenza dove è alla ricerca di quella continuità che finora gli è mancata. Seppur dotato di un fisico importante (194 cm) Pietrelli, che ha iniziato come attaccante, si trova a suo agio sulle corsie esterne, in particolare quella destra, dove nel corso degli anni ha arretrato un po' il raggio d’azione diventando un quinto di gamba, forza e spunto offensivo, capace di fare da raccordo fra i reparti.

Filippo Alessio

Nato il: 24/12/2004

Luogo di nascita: Montebelluna

Ruolo: attaccante

Partite: 5 (quattro in campionato e una in Coppa Italia)

Club proprietario del cartellino: Vicenza

Il profilo – Prodotto del vivaio del Vicenza, con cui nel 2021/22 ha anche esordito in Serie B, ha poi fatto esperienza in altre società che hanno una grande attenzione ai giovani come Empoli e Roma, ma la sua vera consacrazione è arrivata con l’Atalanta Under 23 nel 2024/25. Rientrato in biancorosso ha partecipato alla promozione in Serie B e quest’anno ha iniziato da titolare al fianco del centravanti Moncini. Quello di seconda punta è infatti il suo ruolo naturale e quello in cui può affermarsi anche se il tecnico Gallo lo ha schierato anche da centrocampista centrale, con libertà di offendere, sfruttando la sua duttilità. Si tratta però di un calciatore che dà il meglio di sé negli ultimi 20 metri sia per le sue qualità fisiche sia per il senso del gol.