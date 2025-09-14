Tanta intensità, poche occasioni da gol: Sassuolo e Lazio non si fanno male nei primi 45'

Dopo una lunga fase di studio, in cui la Lazio si fa vedere un po' di più nella metà campo avversaria, prende campo il Sassuolo che comincia a manovrare soprattutto sugli esterni. Non manca l'intensità, sia da una parte che dall'altra. Ma a latitare sono le occasioni da gol. La più importante ce l'ha Pinamonti al 28': azione in solitaria e conclusione sul primo palo, ma Provedel è attento e respinge di piede.

Per il resto non succede molto. Da segnalare un'espulsione revocata a Vranckx per un fallo su Rovella: l'arbitro di campo, Tremolada, prima espelle l'ex Milan, poi dopo la revisione al monitor cambia decisione, corregge il tiro ed estrae il giallo. La brutta notizia di giornata, per Sarri, è che Rovella torna a fermarsi: al 40' l'ex Juventus - che aveva recuperato in extremis - accusa un problema e viene sostituito da Cataldi. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

