Parma, infortunio per Delprato: risentimento muscolare da valutare nei prossimi giorni
Una brutta notizia all'intervallo di Parma-Lazio per Carlos Cuesta. Il suo capitano, Enrico Delprato, è stato costretto a lasciare la contesa a causa di un risentimento muscolare coscia posteriore destra. Il difensore crociato, come raccolto dalla nostra redazione, sarà da valutare nei prossimi giorni.
