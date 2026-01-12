Telenovela Raspadori, il giocatore prende tempo: la Roma indispettita dalla situazione

Situazione molto intricata quella che riguarda Giacomo Raspadori. L'esterno dell'Atletico Madrid è da tempo nel mirino della Roma che lo vorrebbe alle proprie dipendenze in questa seconda parte di stagione. Il giocatore però è finito anche nella lista di Manna per il Napoli che lo vorrebbe regalare a mister Antonio Conte per avere più scelta nel reparto offensivo. Un inserimento, quello degli azzurri, che sta facendo tentennare il giocatore che intanto si sta allenando nella capitale spagnola e sta prendendo tempo.

L'accordo tra i giallorossi e i Colchoneros c'è già, ovvero quello di un prestito oneroso a 2 milioni di euro ed eventuale diritto di riscatto già fissato a 18,5 con il giocatore che avrebbe garanzie sulla permanenza alla corte di Gasperini anche il prossimo anno. Dall'altra parte però c'è la voglia di ritornare al Napoli anche se il club partenopeo, avendo il mercato a "saldo zero", prima deve vendere e fare spazio.

Motivo per cui il giocatore sta prendendo tempo e sta attendendo. Dall'altra parte, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una Roma irritata da questo comportamento del calciatore e pronta ad attendere al massimo nella giornata di oggi per una riposta definitiva in un senso o nell'altro.