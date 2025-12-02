Terracciano scherza dopo il gol sbagliato: "Ho premuto il quadrato invece che cerchio"

La Cremonese ieri ha vinto in modo netto 3-1 in casa del Bologna, compiendo una vera e propria impresa. La classifica sorride sempre di più alla squadra di Davide Nicola, che può così affrontare in modo tranquillo le prossime gare. Da segnalare c'è anche l'errore a risultato acquisito da parte di Filippo Terracciano, che a porta vuota da pochissimi metri ha messo clamorosamente alto.

Il giocatore in prestito dal Milan ci ha comunque scherzato su oggi su Instagram, pubblicando alcune foto della sfida e commentandole così: "Vittoria con 3 gol a Bologna e a un passo dal mio 3° gol in campionato. Ho premuto il quadrato invece che cerchio". Il riferimento è chiaramente ai videogiochi per la PlayStation, nei quali spesso il tasto del cerchio è usato per il tiro, mentre il quadrato per il cross.

Davide Nicola si è mostrato molto contento al termine del match, tant'è che ai microfoni di DAZN ha spiegato: "Prendere punti rende sempre tutti noi felici, lavoriamo per questo". Infine ha raccontato il suo stato d'animo prima che i suoi scendessero in campo: "Non è che fossi particolarmente sicuro di prendere addirittura l'intero bottino in palio, ma è la mentalità che cerchiamo di mettere in ogni partita".