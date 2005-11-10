Anche Terzic si unisce alla festa del gol. Atalanta-Frosinone è 4-4 con ancora 10 minuti da giocare
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Simone Bernabei
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Oggi alle 16:45Serie A
autore Simone Bernabei
25.10.2026 16:45Serie A
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© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Clamoroso ulteriore colpo di scena a Bergamo, col Frosinone che segna il gol del 4-4 contro l'Atalanta con Aleksa Terzic.
All'82' azione ciociara sulla destra, con Calò che trova Ghedjemis che mette dentro per il tezino sinistro che di prima segna il gol del pareggio. Per Ghedjemis si tratta del terzo assist di giornata.
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