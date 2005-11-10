Juventus, Spalletti: "Kolo Muani e Woltemade insieme? Si cerca il pelo nell'uovo"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara sul campo del Lecce: “Il tema delle assenze non ci può aiutare, dobbiamo fare delle scelte su quelle che sono le cose importanti. Parlare di infortuni non mi produce una classifica migliore".

Woltemade ha fatto bene col Rennes insieme a Kolo Muani?

"Secondo me ha giocato una buona gara, hanno fatto un buon tandem. Ci hanno messo qualcosa anche come insieme, ma è l'ottava volta che giocano insieme. Sono discorsi che si fanno per cercare il pelo nell'uovo, poi giocando sempre insieme si va incontro a una domanda che potrebbe essere avere un infortunato in più. Lo puoi fare di giocare sempre con due punte di ruolo quando nei hai quattro a disposizione e ne puoi cambiare due. Secondo me sarebbe meglio fare il contrario, poi la necessità vuole questa cosa qui però non è detto che uno ha ragione nel farli giocare insieme".

Koopmeiners in crescita?

"Finalmente gli ho visto fare una partita del livello di internazionalità che possiede, è un giocatore che ha giocato in squadre forti e ricoperto più ruoli. Ha corsa e difficilmente lo vedi calare sul piano fisico, magari lo fa per fragilità mentale ma oggi ha la possibilità di ritagliarsi ulteriore spazio dentro la squadra".