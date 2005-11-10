Lecce, N'Dri: "La fiducia di Di Francesco mi ha fatto crescere, ora mi sento pronto"

Konan N'Dri, attaccante del Lecce, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara casalinga con la Juventus: "Per una squadra come la nostra, che lotta per la salvezza, è importante giocare con coraggio perché sappiamo quanto è forte la Juventus. Bisogna tirare fuori tutto quello che abbiamo".

Come si è evoluto il tuo modo di giocare?

"La mentalità è sempre quella, è stata la fiducia dell'allenatore che mi ha fatto crescere. Adesso mi sento pronto".

Vuoi sbloccarti anche in casa?

"Sì, lo spero tanto. Prima di tutto la prestazione, poi se arriva anche il gol ancora meglio".