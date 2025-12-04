OM, Weah: "Ligue 1 migilor campionato al mondo. Nazionale? Un sogno vincere in casa"

Intervenuto in conferenza stampa, l'esterno dell'Olympique Marsiglia Timothy Weah ha parlato della Ligue 1: "È il campionato con più talenti al mondo. Le partite sono interessanti da guardare, è calcio vero. È molto serrato al vertice, ed è quello che si vuole in un campionato. Sono molto contento di essere in Ligue 1, mi ha fatto molto bene. Amo il calcio, giocare ogni fine settimana. Quando giochiamo a Lens, l'energia dei tifosi è incredibile, e anche a Nizza, anche se la situazione è difficile per loro in questo momento. Possiamo fare grandi cose con il Marsiglia.

La Francia è il posto dove si creano le stelle. Devi passare attraverso tutto questo per diventare una stella. Quando guardi Mbappé, Dembélé o Pogba, che è arrivato da Le Havre ed è diventato uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi... Devi passare attraverso tutto questo. La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo".

L'ex Juve ha poi parlato del Mondiale che la sua Nazionale giocherà in casa: "È un sogno. Ne ho già giocato uno, ma è diverso perché sarà in casa, ci saranno tutta la mia famiglia e i miei amici, è un enorme motivo di orgoglio. Non capita tutti i giorni di giocare una Coppa del Mondo in casa. Come squadra, siamo molto orgogliosi, dobbiamo dare tutto per vincere questa Coppa del Mondo. Nella mia mente, potremmo essere la squadra peggiore, non mi interessa. Se mi dico che vogliamo vincere, ci proveremo"