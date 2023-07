tmw Monza, Genoa e Lazio su D'Ambrosio: l'ex Inter prende tempo ma sceglierà a breve

vedi letture

Il futuro di Danilo D’Ambrosio è ancora tutto da decidere. Per il difensore, che si è svincolato dall'Inter lo scorso 30 giugno sono già arrivate proposte da Monza, Genoa e Lazio ma ancora il giocatore sta riflettendo sulla sua prossima destinazione. Proprio per il fatto di essere un giocatore da prendere a parametro zero per D’Ambrosio le possibilità non mancano ma il calciatore si è preso ancora qualche giorno di tempo prima di fare la sua scelta, da non sbagliare visto che potrebbe comunque trovare più continuità rispetto agli ultimi anni. A breve si capirà quale sarà la sua prossima avventura, ma resta il fatto che sul piatto ci sono diverse offerte.

L'ultima stagione.

L'anno scorso, in quella che era la decima stagione in nerazzurro, D'Ambrosio ha totalizzato solo 24 presenze, di cui 15 in Serie A, 3 in Coppa Italia e 6 in Champions League e proprio per questo motivo sceglierà probabilmente la sua prossima destinazione in base alle possibilità che avrà di ritagliarsi spazio, visto che a 35 anni è all'ultimo contratto importante della sua carriera.