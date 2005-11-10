Il sogno si realizza: Pellissier torna in campo. Rappresenterà il Chievo nella Creators Legends League

Oltre il grande progetto presentato a settembre, che tocca anche un campo internazionale, il ChievoVerona guarda anche ad altri tipi di calcio; e cosa si intende è presto spiegato. Già da tempo il club gialloblù ha deciso di partecipare alla Serie A di Calcio a 8, ma adesso entra ufficialmente anche nella Creators Legends League, nuova competizione calcistica e di intrattenimento che unisce ex grandi campioni del calcio e content creator/influencer del web, fondata con Luca Toni, che ne è il direttore.

Il sogno si realizza: Pellissier torna in campo.

Il Chievo è l'unica squadra ufficiale a partecipare a questa competizione, che fa tornare in campo Sergio Pellissier: sarà lui la leggenda della squadra. "Milano, Torino, Genova, Napoli, Palermo, Cagliari: ci conosciamo già. Siamo tornati, e sarà un piacere farvi ancora gol. Ma è ora che qualcuno prenda la mia fascia, io ora sono una Legend", le parole dell'ex attaccante ai canali social del club. Una carriera con la 31 sulle spalle della stessa maglia, quella giallablù, ora una nuova avventura.

Chi sarà il capitano?

Altri dettagli verranno svelati poi in seguito, ma quelle che ha citato Pellissier sono le formazioni che prenderanno parte a questo nuovo torneo, che si giocherà allo Sportitalia Village, sede della Folgore Caratese, compagine militante nel campionato di Serie C. Il via della competizione è fissato al 13 novembre.