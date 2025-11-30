Lecce, Falcone e il miracolo dagli 11 metri su Asllani: "Ero quasi sicuro di pararglielo"
TUTTO mercato WEB
Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Torino vinto per 2-1 e valido per la 13^ giornata di Serie A.
Asllani non aveva mai sbagliato.
"Sarà una mia caratteristica, anche Lukaku non aveva mai sbagliato. Ero quasi sicuro di pararglielo".
Che sapore ha questa vittoria in casa?
"Un bellissimo sapore. Potevamo fare melgio qui in casa e ce la godiamo tutta insieme ai tifosi".
Una dedica?
"Dedico alla mia famiglia: ne abbiamo passate tante, ne stiamo passando tante e la dedica è tutta per loro".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile