Lecce, Falcone e il miracolo dagli 11 metri su Asllani: "Ero quasi sicuro di pararglielo"

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Torino vinto per 2-1 e valido per la 13^ giornata di Serie A.

Asllani non aveva mai sbagliato.

"Sarà una mia caratteristica, anche Lukaku non aveva mai sbagliato. Ero quasi sicuro di pararglielo".

Che sapore ha questa vittoria in casa?

"Un bellissimo sapore. Potevamo fare melgio qui in casa e ce la godiamo tutta insieme ai tifosi".

Una dedica?

"Dedico alla mia famiglia: ne abbiamo passate tante, ne stiamo passando tante e la dedica è tutta per loro".