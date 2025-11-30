Lecce, Di Francesco: "Tenuto bene fino alla fine. Rigore? Si può vincere anche così"

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Torino vinto per 2-1 e valido per la 13^ giornata di Serie A.

Quanta soddisfazione c'è per questa vittoria e qual è l'aspetto che la soddisfa di più?

"Venivamo da ottime prestazioni in casa, avremmo meritato di più. Abbiamo creato loro delle difficoltà tra le linee, era volutamente preparata in questo modo. Poi loro ci hanno creato qualche difficoltà, soprattutto sul loro gol dove noi dovevamo interrompere prima l'azione. In generale sono soddisfatto, i ragazzi hanno tenuto fino alla fine: va bene il rigore, ma non avevano rischiato quasi niente. Complimenti al nostro portiere: si vincono le partite anche con un pizzico di fortuna e attraverso dei rigori sbagliati".

Falcone, Gallo, Sottil: in Italia i giocatori li abbiamo.

"Gallo non sa neanche lui che potenzialità ha. Lui è il giocatore che abbiamo visto oggi, ma deve dare continuità e può ambire a fare qualcosa di più importante ed essere utile anche in chiave Nazionale. I ragazzi hanno fatto un'ottima gara, bravi a battere il ferro quando loro erano in difficoltà e poi contenuto bene nel secondo tempo. Queste partite si vincono anche con un rigore fallito, anche il Milan ha vinto così il derby".

Cosa ha pensato sul rigore?

"Ho pregato e sperato, mi è capitato di avere dei rigori contro nel finale e li hanno sempre segnati. Al 90' è un peccato prendere gol, non avevamo sofferto quasi nulla. Sono molto contento della prova, anche caratteriale ed emotiva della squadra".

Grande prova di Berisha.

"Ha interpretato molto bene questo ruolo, gli chiedevo di difendere in un modo e attaccare in un altro. Quando ha fatto la mezzala ha quasi sempre giocato a sinistra, ma in quella posizione più centrale li poteva mettere in difficoltà".