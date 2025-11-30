Pisa, il presidente Corrado su Akinsanmiro: "L'Inter ha la recompra, ma crediamo in lui"

Il Presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Inter e si è soffermato anche a parlare di alcune situazioni di mercato.

Di Touré si parla molto in chiave mercato...

"Touré è già da due anni che lo stanno guardando".

Ne avete parlato con l'Inter?

"Abbiamo parlato di tante cose (Ride, n.d.r.)".

Su Akinsanmiro?

"Un giocatore forte, è dell'Inter, ma abbiamo il diritto di riscatto. Naturalmente c'è anche il controriscatto dell'Inter, ma è un giocatore che crediamo abbia trovato nel Pisa una dimensione ideale per crescere ancora, ci sarebbe piaciuto averlo e sarebbe piaciuto anche a lui esserci contro l'Inter, contiamo di recuperarlo per domenica".