Torino avanti a Verona con il gol dell'ex: erroraccio di Bernede, Simeone fa centro al 10'
Il Torino passa in vantaggio al 10' al Bentegodi. Bella-Kotchap rinvia come può di testa, erroraccio di Bernede in appoggio che mette fuori gioco Nelsson, Simeone ringrazia, si invola verso la porta e sigla l'1-0 per i granata.
