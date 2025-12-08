Torino, Baroni: "Bel segnale da Simeone e Paleari. Massima fiducia in Anjorin"

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della partita di questa sera contro il Milan, che conclude il programma della 14^ giornata di Serie A: "Sia Simeone che Paleari vengono in panchina ma non sono disponibili, per motivi differenti ma legati a un infortunio. Mi ha fatto piacere però il segnale che hanno lanciato, di voler stare con la squadra. Dobbiamo essere al massimo livello di prestazione, individuale e di squadra, i ragazzi lo sanno e io sono molto fiducioso".

Prima di Anjorin da titolare, ancora aspettate il contributo degli acquisti estivi.

"L'ho visto sempre meglio in queste settimane, fino ad oggi era sempre subentrato, oggi lo rivediamo dal 1' e ci serve anche per far rifiatare qualcuno di quelli che hanno sempre giocato. Massima fiducia, la squadra deve aiutarlo".

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan:

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. A disp. Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Pulisic, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.