Live TMW Torino, Baroni: "Bravi a reagire sullo 0-2. Martedì apriamo il Fila: ora testa al derby"

17.15 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni (espulso, salterà il derby contro la Juventus), incontrerà i giornalisti dopo il 2-2 nella sfida contro il Pisa, valida per la decima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 17.29 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Più contento della reazione o arrabbiato per lo 0-2?

"E' una gara che va rivista. Siamo partiti benissimo, abbiamo azzannato la gara: avessimo segnato per primi, sarebbe stata un'altra partita. Abbiamo preso due gol in due azioni, siamo stati bravi a rimanere in partita contro una squadra fisica. Volevo cavalcare l'emotività e ho messo una punta all'intervallo, ma eravamo alla terza gara in una settimana. Speravo di trovare subito il gol, poi ci siamo rimessi con i tre centrocampisti. Ci è mancato il guizzo, non è facile ritrovare lucidità ed energia per portarla a casa"

Sull'espulsione

"E' stata normale, ma lo accetto. Pensano che abbia fatto un'imprecazione: pensavo che Semper lo avesse sfiorato, ma fatemi stare zitto...Se rischio per il derby? Di solito si...E' una gara speciale, da ora ci pensiamo. Non sarà sufficiente una partita ordinaria, ne servirà una straordinaria. Martedì apriamo il Filadelfia, dovremo arrivarci con convinzione"

Cos'è mancato?

"A Bologna abbiamo speso tanto, sono mancate un po' di energie...E' normale, la terza gara è quella che paghi di più. Serviva una gara attenta cercando l'episodio...Ma va bene così"

Come mai ha confermato Ilic al posto di Asllani?

"Non uso il sistema delle gerarchie, è una forma di rispetto verso tutti i giocatori. Chi vedo meglio, gioca. Ilic ha fatto due buone partite, così come Asllani è forte e lo abbiamo voluto: è arrivato che da tre anni non faceva partite di fila, ora ne ha fatte 10 in meno di due mesi. Per me devono diventare tutti i titolari, non si arriva in fondo alle stagioni con 12 giocatori"

Forse un mese e mezzo fa non l'avreste ripresa...

"Stiamo costruendo le basi: se queste sono solide, si guarderà all'altezza. Dobbiamo farlo allenamento dopo allenamento, dobbiamo lavorare e poi le partite sono la verifica di ciò che fai in settimana"

Come mai ha sostituito Vlasic? E Maripan è sembrato un po' nervoso al cambio...

"Vlasic è uscito perché volevo dare più energia in attacco inserendo due attaccanti e un trequartista. Maripan? Ha speso tanto, è stato un avvicendamento di energie. E comunque io voglio giocatori arrabbiati, non devono lanciarmi i confetti quando escono...Io devo gestire queste situazioni, ma voglio giocatori incazzati. Maripan è un giocatore fondamentale, ma loro lavoravano sulle transizioni e serviva maggiore freschezza dietro"

Tornando sull'espulsione...

"L'ho trovata eccessiva. Ho grande attenzione verso gli arbitri, sono una parte centrale e ho rispetto di loro. A volte bisogna anche comprendere un allenatore, non mi sembrava una protesta eccessiva. Poteva darmi un giallo e dirmi stai buono, non è che ho cose da censurare...Mi è dispiaciuto, ero anche incavolato con Simeone che poteva calciare. Forse sono anche entrato in campo...Alla fine ci sta, starò più attento"

I due attaccanti hanno segnato

"Ho due attaccanti forti, ora aspettiamo Aboukhlal. Dovrò essere bravi a gestire le loro energie, come ho sempre detto parto dal gol. E questi giocatori possono farne"

Si aspettava l'esclusione di Nzola e Aebischer?

"Credo che anche Gilardino faccia le valutazioni che faccio io, dobbiamo fare valutazioni su quanto i giocatori spendono in energie"

Ore 17.40 - Termina la conferenza stampa di Baroni