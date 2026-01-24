Live TMW Torino, Baroni: "Dolore nel petto per questo ko. C'è fiducia in me? Sì, mai sentita tanta"

17.20 - Il Torino è caduto malissimo al Sinigaglia, 6-0 il risultato finale di una sconfitta che pesa parecchio e mette a rischio anche l'allenatore. Marco Baroni, allenatore dei granata, a breve in arrivo in conferenza stampa.

17.26 - Inizia la conferenza stampa: "Non penso ai giocatori che mancavano, mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Abbiamo trovato una sqausra più forte di noi, sta meglio di noi psicologicamente e fisicamente. Dopo il rigore la squadra è uscita dal campo. È un momento di difficoltà, serve compattezza da parte nostra".

Quanto è deluso dai giocatori?

"L'unica delusione ce l'ho con me stesso, non con i giocatori. Tocca a me trovare la soluzione".

C'è fiducia da parte della società?

"Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Mi han ribadito la fiducia? Sì".

Che sconfitta è stata?

"Potrei elencare anche altre situazioni. Come ho già detto non prendo alibi e mi assumo la responsabilità. Per gli anni che ho so come venire fuori da questo momento di difficoltà. C'è da mettere la testa, con grande compattezza".

Avete visto dove siete in classifica? Vi rendete conto dei rischi?

"Assolutamente".

Come si potrebbe avere ancora fiducia? Non pensa a dimettersi?

"L'ho appena detto, fiducia. I tifosi ci hanno detto tutto quello che potevano dirci, poi con una sconfitta così e con questo punteggio. C'è dolore nel petto, ci siamo presi giustamente la contestazione".

Cos'avete detto ai tifosi?

"Scusa. Cos'altro devi dire? Ti devi solo scusare. Cosa dirò ai ragazzi? Questo lo farò solo con la squadra".

Il Como è da Champions?

"Il Como lo sta dimostrando gara dopo gara, non lo scopro certo io".

Come si spiega questi crolli in stagione?

"Siamo arrivati a queste partite con tante gare ravvicinate. Ma abbiamo tutto, risorse ed energie, per venire fuori da questa situazione".

17.33 - Finisce la conferenza stampa.