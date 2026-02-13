Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, il credito di Vanoli non è infinito. Le prossime gare possono essere decisive

Fiorentina, il credito di Vanoli non è infinito. Le prossime gare possono essere decisiveTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 06:45Serie A
Niccolò Righi

È il giorno di vigilia della trasferta al Sinigaglia, con la Fiorentina che domani alle 15:00 torna in scena contro il Como nell’anticipo del sabato della 25^ giornata di Serie A, e dalle parti del Viola Park è tornato d’attualità il futuro del tecnico Paolo Vanoli. Dopo un inizio di gennaio incoraggiante, con due vittorie e altrettanti pareggi che avevano dato l’illusione che il peggio potesse essere alle spalle, ecco che i toscani sono ripiombati con tutte le scarpe in quell’incubo chiamato ‘zona retrocessione’. Con un punto nelle ultime tre partite - a cui si aggiunge l’eliminazione in Coppa Italia - la classifica è tornata bollente, visto che la squadra si trova al 18esimo posto a tre punti dal Lecce, e con essa la panchina dell’allenatore.

La gestione con il Torino
Oltre alla mancanza di risultati, ci sono poi alcune scelte che hanno rimesso Vanoli al centro della discussione. In particolare quelle fatte nel corso dell’ultima gara di campionato pareggiata in extremis contro il Torino al Franchi. A tanti non è piaciuta la gestione del finale di partita, con una serie di scelte - come quelle di togliere Kean e, soprattutto, Solomon per Piccoli e Ranieri - che sono sembrate essere guidate dalla paura. Il risultato? Una partita che sembrava in cassaforte consegnata per oltre dieci minuti in mano al Torino, il quale non ci ha pensato due volte nel punire una difesa che continua a restare il grande punto debole della squadra (quarta peggiore di tutto il campionato, soltanto tre volte uscita dal campo con un clean sheet).

Blindato (a tempo?) da Paratici
L’idea di Fabio Paratici resta comunque quella di non arrivare ad una decisione tanto drastica nei confronti di un tecnico per cui non più tardi di una settimana fa, nella conferenza stampa di presentazione, il ds esprimeva parole di elogio: “Stimo molto Vanoli, ho fiducia in lui e nel suo staff”, e ancora: “Lui dev’essere il ‘Re Leone’ dello spogliatoio. Noi siamo qui per supportarlo, non per sostituirlo”. Paratici sa bene però che il credito non potrà essere infinito e le prossime partite di campionato, contro Como e Pisa, oltre al playoff di Conference League contro il Jagiellonia, potrebbero essere decisive.

Articoli correlati
Vanoli a metà del guado, con questa media punti la Fiorentina non eviterà la Serie... Vanoli a metà del guado, con questa media punti la Fiorentina non eviterà la Serie B
Fiorentina senza carattere, tutti i punti persi nel recupero ne sono la prova Fiorentina senza carattere, tutti i punti persi nel recupero ne sono la prova
Fiorentina rimontata con un gol in pieno recupero. Il Corriere Fiorentino: "Un film... Fiorentina rimontata con un gol in pieno recupero. Il Corriere Fiorentino: "Un film già visto"
Altre notizie Serie A
Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme
Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera... Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera
Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta Esclusiva TMWCuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné
Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto" TMW RadioBucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
L'acquisto in difesa del Milan era già in casa. La nuova vita di Koni de Winter L'acquisto in difesa del Milan era già in casa. La nuova vita di Koni de Winter
Torino, la contestazione a Cairo prosegue a oltranza: curve vuote anche col Bologna... Torino, la contestazione a Cairo prosegue a oltranza: curve vuote anche col Bologna
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
2 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Bologna deluso ma blinda il suo bomber. I 40 milioni per il Dall'Ara però non ci sono più
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.1 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Immagine top news n.2 Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri
Immagine top news n.3 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.4 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.5 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.6 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.7 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Serie A n.3 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bergomi "gioca" Inter-Juventus: "Chivu non deve cedere il controllo del gioco a Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme
Immagine news Serie A n.3 Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera
Immagine news Serie A n.4 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné
Immagine news Serie A n.6 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Salvezza e permanenza in panchina: Avellino-Pescara è anche Biancolino vs Gorgone
Immagine news Serie B n.2 Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"
Immagine news Serie B n.3 Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"
Immagine news Serie B n.4 Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare
Immagine news Serie B n.5 Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia
Immagine news Serie B n.6 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il punto sulla 26ª giornata: Vicenza e Arezzo in fuga. Anche il Benevento ci prova
Immagine news Serie C n.2 Pontedera in crisi. E Banchieri nuovamente in discussione: ore di riflessione sulla panchina
Immagine news Serie C n.3 Under23 in Serie C: i talenti da non perdere di Inter, Juventus e Atalanta
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."
Immagine news Serie C n.5 Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna
Immagine news Serie C n.6 Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…