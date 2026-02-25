D'Aversa sposa il Torino, La Stampa apre sul nuovo tecnico e Cairo: "Non ho offerte"

Niente Champions League: sulla prima pagina lanciata oggi in edicola da La Stampa, l'unico argomento legato al calcio riguarda il cambio sulla panchina del Torino con l'arrivo di D'Aversa. "Il Toro. D'Aversa: cambio metodi. Cairo: non ho offerte", il titolo scelto dal quotidiano torinese dopo le parole rilasciate ieri dal nuovo tecnico granata e dal presidente del club.

"Dal 2011 ad oggi, Ventura, Juric e Mazzarri sono tre allenatori in 10 anni. Io presidente del Toro da qui a un anno? Ho detto un anno fa che ero disponibile a vendere a uno più bravo e disponibile di me per fare investimenti. Ad oggi, non ho avuto offerte. Ho dato pubblicamente disponibilità, ma nessuno è arrivato con un'offerta. Più che dire pubblicamente che sono disponibile a considerare una vendita, non so come fare - ha detto il numero uno del Torino ieri in conferenza stampa -. "Ho preso il Toro fallito con tre volte retrocesso e tanta Serie B. Noi abbiamo fatto parte sinistra e due volte in Europa, se non rispetti certe regole come Parma e Milan ricevi sanzioni. Negli ultimi 14 anni abbiamo fatto due volte l'Europa e altri buoni piazzamenti, ci siamo trovati in situazioni nelle quali ci siamo guardati alle spalle quando eravamo neopromossi, poi durante il Covid e nell'anno successivo. Quest'anno siamo in una situazione in cui le cose non vanno come avremmo voluto, ma tutto questo disfattismo...Io non ho preso il Toro degli anni Settanta o il Grande Torino, era un Toro con problemi enormi".