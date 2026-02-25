"Presto l'offerta per lo stadio". Il Corriere di Torino apre con le parole di Cairo

Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Roberto D'Aversa, il presidente del Torino Urbano Cairo ha avuto modo di toccare anche il tema del nuovo stadio. Oggi il Corriere di Torino dedica uno dei suoi titoli in prima pagina proprio a questo argomento: "Il presidente Cairo: 'Presto l'offerta per lo stadio'", si legge nel taglio alto.

"Non ci sono annunci, ci stiamo lavorando - ha detto ieri il numero uno granata -. Me ne occupo direttamente e mi segue anche Bellino come con il Robaldo, è praticamente finito e i campi sono operativi da giugno e tante squadre stanno giocando lì: ci sono stati ritardi e intoppi vari, ma ormai è quasi completato. Bellino mi sta aiutando per vedere se troviamo un punto d'intesa con il comune per lo stadio. Stiamo valutando la situazione dello stadio e a quello che può essere la manutenzione, al progetto che potremmo avere, tutto ciò che è connesso. E' una valutazione complessiva per vedere un'offerta. Poi guarderemo le formule per eventuale acquisto, si valuta l'investimento e come vorremmo farlo diventare. C'è anche un aspetto commerciale che è stato il Delle Alpi per la Juve: va tutto considerato, poi arriveremo con un'offerta e parleremo con il comune".