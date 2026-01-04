Torino, Coco: "Dobbiamo avere la personalità per portare la partita dove vogliamo"

A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara del Bentegodi, il difensore Saul Coco, appena rientrato dagli impegni con la sua Nazionale in Coppa d'Africa, ha commentato a DAZN il momento della squadra granata:

Come si affronta un attaccante forte e in forma come Giovane?

"Penso che sarà una partita di grandissima concentrazione, non solo Giovane ma tutti gli attaccanti sono pericolosi, se gli lasci spazio è difficile. Quindi penso che dovremo essere concentrati sulla preventiva, sul non dargli spazio per girarsi e per correre, dopo anche noi, con la palla, avere la personalità per portare la partita dove vogliamo".

Le formazioni ufficiali di Verona-Torino

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Sarr, Bradaric, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Niasse, Gagliardini, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Aboukhlal, IIkhan, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams

A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembelè, Casadei, Asllani, Biraghi, Tameze, Zapata, Nije

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)