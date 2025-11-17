Torino, Vlasic porta la Croazia ai Mondiali: ora serve il cambio di passo in granata

C’è stata anche, e soprattutto, la firma di Nikola Vlasic sul pass Mondiale che la Croazia è riuscita a strappare nell’ultimo turno di qualificazione. Il fantasista ha sigillato la vittoria per 3-1 contro le Far Oer dopo lo spavento iniziale, la Nazionale di Zlatko Dalic sarà presente alla kermesse della prossima estate in Canada, Stati Uniti e Messico. E anche il numero 10 del Toro è pronto a fare le valigie, dopo che è tornato a sbloccarsi con la maglia del suo paese e ad essere decisivo. Già, perché invece con il suo club la storia e il rendimento è decisamente diverso: dopo undici giornate di campionato, Vlasic è ancora fermo a quota zero gol. L’attuale capitano granata, inoltre, non è nemmeno riuscito a fornire alcun assist, quindi è anche a secco di passaggi vincenti. Numeri del genere non si erano mai visti nelle sue prime stagioni sotto la Mole, quando si era rivelato sempre decisivo sotto porta o per rifinire le azioni.

E’ vero, ora gioca qualche metro più indietro perché di fatto fa la mezzala nel 3-5-2, ma ha ampia libertà di movimento e anche il tecnico Marco Baroni si aspetta maggiore incisività da parte del suo fantasista. L’unico squillo stagionale è stato in Coppa Italia contro il Modena, a metà agosto, all’esordio in gara ufficiale del Toro e dell’allenatore. Sembrava il preludio a una stagione prolifica da parte di Vlasic, invece lì si è fermato e non è più riuscito a sbloccarsi nuovamente. Adesso serve davvero un cambio di passo, anche perché la squadra è rimasta senza Giovanni Simeone e lo sarà almeno per un mesetto: una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra lo terrà fermo fino alla prima parte di novembre, Baroni ha bisogno di gol che possano sostituire quelli del Cholito. E Vlasic è il candidato numero uno cui chiederli, anche perché zero reti dopo quasi un terzo di campionato sono davvero un bottino troppo misero per un giocatore delle sue qualità.