Torino-Como, le probabili formazioni: Abate senza Mandragora, riecco Nico Paz dal 1’

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Como:

Come arriva il Torino

Mancherà un leader come Mandragora, Abate pensa a come sostituirlo: Bragança tornerà dal primo minuto, al suo fianco uno tra Fitz-Jim e Gineitis. In difesa partono favoriti i soliti Coco, Ismajli e Comuzzo, sulle corsie esterne Belghali e Cacciamani viaggiano verso la conferma anche perché Fortini resta fermo ai box. In attacco Kulenovic resta la prima alternativa, ma il tecnico sembra orientato a sfidare anche il Como con i titolarissimi Adams e Simeone e capitan Vlasic sulla trequarti. (Da Torino, Emanuele Pastorella).

Come arriva il Como

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Cesc Fabregas potrebbe recuperare un pezzo da novanta come Moise Kean. Più probabile parta dalla panchina, con Douvikas chiamato agli straordinari in attacco dal 1'. Sulla trequarti riecco Nico Paz, Caqueret confermato a destra e Baturina dall'altro lato. In regia doppio play Milla-Da Cunha, con Ramon al rientro da titolare accanto a Kempf, Couto e Valle invece a chiudere la linea difensiva. Occhio alla porta, dove potrebbe scattare il turnover Robert Sanchez-Butez, ma il francese al momento parte in vantaggio. (Da Como, Yvonne Alessandr