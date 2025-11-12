Torino, da Sazonov a Dembele e Njie: i nomi in uscita per il mercato di gennaio

Nel mercato di gennaio il Torino sarà attivo anche in uscita, con almeno quattro giocatori indiziati, secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola.

Il primo è Saba Sazonov: in estate era stato vicino al trasferimento al Kaiserslautern, poi al Getafe, ma l’accordo non si è concretizzato. Escluso dalla lista dei 25 per il campionato, il difensore georgiano continua ad allenarsi ma resta in attesa di una nuova destinazione, che il club punta a trovare nel prossimo mercato.

In difesa sembra essere in partenza anche Alì Dembélé, che potrebbe lasciare il Torino in prestito. Dopo aver rifiutato varie offerte di Serie B in estate, il terzino ha trovato poco spazio con Marco Baroni: finora ha giocato 83 minuti complessivi tra Coppa Italia e campionato. Situazione simile per Alieu Njie, esterno offensivo svedese, utilizzato solo per 68 minuti in stagione. L’attuale modulo 3-5-2 lo penalizza e una cessione temporanea è considerata probabile per garantirgli continuità.

Per ultimo, in casa granata anche Emirhan Ilkhan potrebbe partire. Dopo un buon avvio in Coppa Italia e contro l’Inter, il centrocampista turco è scivolato indietro nelle gerarchie a causa della concorrenza di Asllani e Ilic. Per lui il club valuterà eventuali offerte in vista della sessione invernale, riporta il quotidiano