Ufficiale Torino, ecco Tchoca dal Corinthians: le cifre ufficiali e i dettagli della formula

João Pedro de Sousa Rodrigues, noto con lo pseudonimo di "Tchoca", è un nuovo difensore del Torino. Ad annunciarlo è lo stesso club brasiliano, che spiega anche la formula dell'affare.

Questo il comunicato del Corinthians: "Lo Sport Club Corinthians Paulista annuncia il prestito con obbligo di riscatto del difensore João Pedro (Tchoca) al Torino FC, squadra italiana.

Il prestito fino a fine giugno è stato fissato a 1,5 milioni di euro (circa 9,5 milioni di reais). Se giocherà 10 partite per il club italiano per almeno 45 minuti, l'acquisto sarà finalizzato per 4,5 milioni di euro (poco più di 28 milioni di reais), più la possibilità di un ulteriore milione di euro per bonus legati alle prestazioni.

In caso di futura cessione di João Pedro da parte del Torino FC, il Corinthians avrà comunque diritto al 12% del valore aggiunto.

João Pedro è arrivato al Corinthians nel 2019 all'età di 16 anni. Con la squadra giovanile, ha vinto la Copa São Paulo nel 2024. Con la squadra professionistica, ha giocato 33 partite, segnando un gol. Nel 2025, ha vinto il Campionato Paulista e la Copa do Brasil.

Lo Sport Club Corinthians Paulista, attraverso il suo presidente, Osmar Stabile, ringrazia João Pedro per lo spirito combattivo e l'abilità dimostrati in campo ogni volta che ha indossato la maglia del Corinthians e gli augura buona fortuna per il suo futuro professionale".