Torino-Lecce, le probabili formazioni: Fitz-Jim sicuro titolare. Fatah, N'Dri e Stulic dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Lecce:

Come arriva il Torino

Gli acciaccati del Torino per la gara contro il Lecce sono sugli esterni, Belghali e Cacciamani non sono al meglio ma il tecnico Abate chiederà ad entrambi di stringere i denti. A centrocampo è stata annunciata la titolarità di Fitz-Jim e il ballottaggio è tra Bragança e Ilkhan, in difesa verranno confermati in blocco Coco, Ismajli e Comuzzo davanti al portiere Perri. Abate, infine, chiederà gli straordinari al suo tridente: Vlasic, Simeone e Adams partiranno ancora dal primo minuto, Kulenovic e Zapata sono le alternative a gara in corso.

Come arriva il Lecce

Reduce da tre sconfitte di fila, il Lecce cerca riscatto in trasferta sul campo del Torino. Ancora piena emergenza per Eusebio Di Francesco, che ritrova Gaspar e Coulibaly, ma deve fare a meno degli infortunati Ilic, Berisha, Pierotti, Monteiro e Geubbels. Nel 4-3-3 ci sarà Falcone in porta con la difesa composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo i giallorossi ritroveranno Coulibaly, con le conferme di Ngom e Maleh. Scelte quasi forzate nel tridente offensivo, con Fatah e N’Dri sugli esterni e Stulic al centro dell’attacco.