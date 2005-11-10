Le partite di oggi: il programma di sabato 7 novembre

Tanti appuntamenti da non perdere nei principali campionati europei, oggi sabato 7 novembre. In Serie A spiccano soprattutto il derby Parma-Bologna e Roma-Sassuolo, mentre in Premier League i riflettori sono puntati su Arsenal-Hull e Nottingham Forest-Manchester City. Grande attesa anche in Bundesliga per Magonza-Bayern Monaco e in Liga per Valencia-Real Madrid. Di seguito tutte le sfide da seguire nelle prossime ore, in Italia e all'estero.

Serie A

15:00 – Cagliari-Frosinone

15:00 – Torino-Lecce

18:00 – Parma-Bologna

20:45 – Roma-Sassuolo

Serie B

15:00 – Cesena-Catanzaro

15:00 – Juve Stabia-Arezzo

15:00 – Padova-Empoli

15:00 – Pisa-Südtirol

17:15 – Mantova-Verona

19:30 – Benevento-Avellino

Serie C – Girone A

14:30 – Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi

17:30 – Pergolettese-Renate

17:30 – Trento-AlbinoLeffe

Serie C – Girone B

14:30 – Atalanta U23-Reggiana

14:30 – Ostiamare-Spezia

17:30 – Forlì-Gubbio

17:30 – Vado-Ravenna

Serie C – Girone C

14:30 – Casertana-Casarano

14:30 – Crotone-Giugliano

14:30 – Inter U23-Salernitana

17:30 – Scafatese-Audace Cerignola

Premier League

13:30 – Leeds-Tottenham

16:00 – Arsenal-Hull

16:00 – Fulham-Newcastle

18:30 – Nottingham Forest-Manchester City

Bundesliga

15:30 – Borussia Dortmund-Elversberg

15:30 – Magonza-Bayern Monaco

15:30 – Paderborn-Eintracht Francoforte

15:30 – RB Lipsia-Augusta

18:30 – Stoccarda-Werder Brema

Ligue 1

19:00 – Auxerre-Paris FC

21:05 – PSG-Troyes

LaLiga

14:00 – Malaga-Racing Santander

16:15 – Espanyol-Deportivo La Coruña

18:30 – Osasuna-Athletic Bilbao

21:00 – Valencia-Real Madrid

Eredivisie

16:30 – Fortuna Sittard-Telstar

18:45 – ADO Den Haag-Sparta Rotterdam

21:00 – Excelsior-Go Ahead Eagles

Liga Portugal

16:30 – Nacional-Académico Viseu

19:00 – Alverca-Casa Pia

21:30 – Sporting-Moreirense