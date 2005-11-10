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Le partite di oggi: il programma di sabato 7 novembre

Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
07.11.2026 04:30Altre Notizie
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Tantissimo calcio in programma sabato 7 novembre: riflettori su Parma-Bologna, Roma-Sassuolo, Arsenal-Hull, Nottingham Forest-Manchester City e non solo.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti appuntamenti da non perdere nei principali campionati europei, oggi sabato 7 novembre. In Serie A spiccano soprattutto il derby Parma-Bologna e Roma-Sassuolo, mentre in Premier League i riflettori sono puntati su Arsenal-Hull e Nottingham Forest-Manchester City. Grande attesa anche in Bundesliga per Magonza-Bayern Monaco e in Liga per Valencia-Real Madrid. Di seguito tutte le sfide da seguire nelle prossime ore, in Italia e all'estero.

Serie A

15:00 – Cagliari-Frosinone
15:00 – Torino-Lecce
18:00 – Parma-Bologna
20:45 – Roma-Sassuolo

Serie B

15:00 – Cesena-Catanzaro
15:00 – Juve Stabia-Arezzo
15:00 – Padova-Empoli
15:00 – Pisa-Südtirol
17:15 – Mantova-Verona
19:30 – Benevento-Avellino

Serie C – Girone A

14:30 – Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
17:30 – Pergolettese-Renate
17:30 – Trento-AlbinoLeffe

Serie C – Girone B

14:30 – Atalanta U23-Reggiana
14:30 – Ostiamare-Spezia
17:30 – Forlì-Gubbio
17:30 – Vado-Ravenna

Serie C – Girone C

14:30 – Casertana-Casarano
14:30 – Crotone-Giugliano
14:30 – Inter U23-Salernitana
17:30 – Scafatese-Audace Cerignola

Premier League

13:30 – Leeds-Tottenham
16:00 – Arsenal-Hull
16:00 – Fulham-Newcastle
18:30 – Nottingham Forest-Manchester City

Bundesliga

15:30 – Borussia Dortmund-Elversberg
15:30 – Magonza-Bayern Monaco
15:30 – Paderborn-Eintracht Francoforte
15:30 – RB Lipsia-Augusta
18:30 – Stoccarda-Werder Brema

Ligue 1

19:00 – Auxerre-Paris FC
21:05 – PSG-Troyes

LaLiga

14:00 – Malaga-Racing Santander
16:15 – Espanyol-Deportivo La Coruña
18:30 – Osasuna-Athletic Bilbao
21:00 – Valencia-Real Madrid

Eredivisie

16:30 – Fortuna Sittard-Telstar
18:45 – ADO Den Haag-Sparta Rotterdam
21:00 – Excelsior-Go Ahead Eagles

Liga Portugal

16:30 – Nacional-Académico Viseu
19:00 – Alverca-Casa Pia
21:30 – Sporting-Moreirense

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