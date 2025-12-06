Se l'Italia vince i playoff trova Canada, Qatar e Svizzera. La Stampa: "Occasione Mondiale"
"Occasione Mondiale" scrive La Stampa in prima pagina commentando così il sorteggio per il Mondiale 2026 che si è svolto ieri a Washington. Se l'Italia vince i playoff trova Canada, Qatar e Svizzera. Il commento di Marco Tardelli: "Più duri i playoff del girone. Il sorteggio dei gironi è una botta di fortuna per la nostra Nazionale: sono certo che ce la faremo".
Le potenziali avversarie azzurre sono più che abbordabili ma prima Gattuso deve battere l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff del 26 marzo e vincere la finale del 31 marzo contro Galles o Bosnia.
