Live TMW Torino, Gineitis: "Contento della fiducia di Baroni. Mercato? Non dipende da me"

È terminata la sfida del Bentegodi fra il Verona ed il Torino, con la vittoria per 3-0 dei granata. A breve interverrà in conferenza stampa fra le fila dei giocatori di Marco Baroni, Gvidas Gineitis. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.55 inizia la conferenza stampa.

Quanto è importante per te ritrovare continuità?

"Sto lavorando ogni giorno per questo. Penso di avere dimostrato che possono avere minuti. Nella prima parte non ho giocato tanto, ora 4 di fila da titolare, sono contento che il mister abbia fiducia in me e sono contento di fare bene".

Nel ruolo di mezz'ala sinistra ti trovi bene?

"Il ruolo di mezz'ala è quello in cui ho giocato da sempre, sono uno che corre e da 'box to box'".

Gli obiettivi del Torino possono cambiare e potete essere una sorpresa in positivo?

"Noi guardiamo settimana dopo settimana e partita dopo partita. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, con la mentalità giusta e con chiunque giochi. Mercato? Non dipende da me, quello che succede succede".

Ore 21.02 finisce la conferenza stampa