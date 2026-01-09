TMW
Torino, Gineitis e Ilkhan stringono i denti: ci saranno a Bergamo. Pedersen out
Due buone notizie per Marco Baroni: secondo quanto raccolto da TMW, sia Gvidas Gineitis che Emirhan Ilkhan ci saranno, anche se probabilmente dalla panchina, nella prossima di campionato del Torino con l’Atalanta. Entrambi i centrocampisti, non al meglio, stringeranno i denti e faranno parte della trasferta bergamasca.
Discorso diverso per Marcus Pedersen: confermato il forfait del laterale, c’è qualche piccola speranza di averlo martedì in Coppa Italia con la Roma.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
