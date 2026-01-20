Torino, i dettagli del contratto di Feder Rivas: accordo fino al 2029 con opzione

Il Torino conferma, attraverso i suoi canali ufficiali, l’ingaggio di Feder Luis Correa Rivas, precedentemente tesserato nella Corporación Deportiva Club Atlético Nacional. L’affare era già ufficiale da alcuni giorni, dopo il deposito del contratto in Lega Calcio Serie A, ma il comunicato stampa dei granata rivela alcuni dettagli sull’acquisto.

Il difensore, si legge, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva. Nato a San Antero, in Colombia, il 9 gennaio 2008, Feder Rivas è cresciuto nell’Atletico Nacional. Il colombiano vanta, da sottoleva, un’esperienza consolidata nella categoria Under 20. Inoltre, si è distinto nello scorso campionato sudamericano Under 17 con la maglia della Colombia, giocando da titolare tutte le sei partite del torneo fino alla finale persa contro il Brasile.

Il giovane talento sarà aggregato alla Primavera della società piemontese.